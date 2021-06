https://it.sputniknews.com/20210621/russia-uomo-passa-la-notte-in-ascensore-e-viene-trovato-mattina-in-stato-di-alterazione-11813542.html

Russia, uomo passa la notte in ascensore e viene trovato mattina in stato di alterazione

Un uomo di Vladivostok, nell'estremo oriente russo, ha trascorso più di otto ore nell'ascensore rotto di un edificio residenziale prima che sul posto giungesse... 21.06.2021, Sputnik Italia

mondo

Nella giornata di oggi sui social ha circolato la storia di una persona che ha pernottato in ascensore, rimanendo rinchiusa nell’abitacolo per oltre 12 ore. Secondo quanto riferito, l'incidente si è verificato venerdì sera e l'uomo è stato liberato solo sabato.Secondo la prima ricostruzione dei fatti, la segnalazione sul guasto dell'ascensore è arrivata alle 1.21 locali. La società di manutenzione di ascensori ha rifertio che dopo ripetuti tentativi di parlare con la cabina e l'assenza di un segnale di chiamata, è stata presa la decisione di mettere la richiesta n attesa.Soltanto all'indomani verso le 09.30, un meccanico del servizio d’emergenza si è recato sul posto ed ha trovato nella cabina un uomo in visibile stato di alterazione, con equilibrio precario ed in mutande.Il portavoce della società ha affermato che l'uomo bloccato nell'ascensore non aveva risposto alle richieste del centralino.Come riferito, il meccanico ha chiesto all'uomo di uscire dalla cabina dell'ascensore, ma quest'ultimo ha chiesto di "accendersi una sigaretta". Alla fine l'uomo, dopo essere stato persuaso, ha accettato di uscire dall'ascensore.

