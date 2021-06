https://it.sputniknews.com/20210621/pechino-accusa-washington-di-ricatto-sulle-indagini-per-le-origini-del-covid-19-11831466.html

Pechino accusa Washington di ricatto sulle indagini per le origini del COVID-19

Continuano le tensioni tra Cina e Stati Uniti, con questi ultimi che addossano a Pechino la responsabilità per la fuoriuscita dell'agente patogeno Sars-CoV-2. 21.06.2021, Sputnik Italia

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha denunciato lunedì le affermazioni di Washington secondo cui Pechino rischia di trovarsi di fronte all'isolamento se non accetta un'altra indagine sulle origini del COVID-19, definendole "puro ricatto e minaccia". Il funzionario ha ribadito come Pechino sia stata aperta e trasparente in materia sin dall'inizio della pandemia.La Cina, ha ricordato ancora Lijian, ha condiviso la propria esperienza con gli altri paesi nella prevenzione e nel controllo delle epidemie, nella diagnosi e nel trattamento della malattia, e ha ricevuto due esperti internazionali squadre inviate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Nelle scorse ore il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha dichiarato a Fox News Sunday che Washington eserciterà ulteriori pressioni sulla Cina per indagare sulle origini del coronavirus, osservando che Pechino dovrà affrontare l'isolamento se non coopera.Le indagini sulle origini del COVID-19All'inizio di quest'anno, l'OMS ha inviato una missione a Wuhan, il primo focolaio mondiale del coronavirus, dove gli esperti hanno esaminato un laboratorio, ospedali e mercati alla ricerca di indizi sulle origini del virus.Gli scienziati hanno concluso che l'ipotesi di dal laboratorio era "estremamente improbabile", mentre il virus sarebbe molto probabilmente stato trasmesso all'uomo dai pipistrelli attraverso un animale intermedio. Le tensioni sulla questione sono tornate ad acuirsi il mese scorso, quando il presidente Joe Biden ha ordinato alla comunità dell'intelligence statunitense di produrre un rapporto che riesaminasse le origini del coronavirus e determinasse se la malattia fosse fuoriuscita da un laboratorio o si fosse diffusa da un animale infetto a un essere umano.

