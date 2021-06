https://it.sputniknews.com/20210621/palermo-cimitero-in-tilt-quasi-1000-bare-insepolte-faraone-chiede-lesercito-11831044.html

Palermo, cimitero in tilt: quasi 1000 bare insepolte. Faraone chiede l'esercito

Palermo, cimitero in tilt: quasi 1000 bare insepolte. Faraone chiede l'esercito

Il senatore siciliano di Italia Viva chiede misure d'emergenza per le 975 bare che da un anno non trovano sepoltura nel cimitero Rotoli di Palermo. 21.06.2021

Quasi mille feretri accatastati uno sull'altro attendono sepoltura da circa un anno, al cimitero Rotoli di Palermo. Una situazione d'impasse a cui il Comune non riesce a porre rimedio in tempi celeri. Il presidente del gruppo di Italia viva al Senato, Davide Faraone, ha questo la mobilitazione dell'esercito per porre fine al caos. Quella di oggi al cimitero, assieme ad altri dirigenti del partito, è stata la prima tappa del tour di Italia viva a Palermo, che è poi proseguito per un incontro regionale allo stadio Fidal di atletica leggera. Alla base del problema ci sarebbero due cause: la mancanza di spazio e la non funzionalità del forno crematorio. Una parte del cimitero dei Santa Maria dei Rotoli, inoltre, sarebbe non agibile a causa del pericolo caduta massi. Queste aree, dunque, sono state interdette al pubblico.

