https://it.sputniknews.com/20210621/nexi-sia-approvata-la-fusione-sara-leader-nei-pagamenti-digitali-in-europa-11834010.html

Nexi-Sia, approvata la fusione: sarà leader nei pagamenti digitali in Europa

Nexi-Sia, approvata la fusione: sarà leader nei pagamenti digitali in Europa

E' stata approvata oggi dalle assemblee degli azionisti di Nexi e di Sia la fusione per incorporazione di Sia S.p.A. in Nexi S.p.A. 21.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-21T22:39+0200

2021-06-21T22:39+0200

2021-06-21T22:39+0200

economia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/11833965_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_4143756bfffbcef52a1d9b55333bb268.jpg

Oggi le assemblee degli azionisti di Nexi e Sia hanno approvato la fusione, il cui closing è previsto per il terzo trimestre del 2021.L'assemblea dei soci di Nexi è stata presieduta da Michaela Castelli e ha approvato il nuovo statuto sociale. L'assemblea dei soci Sia si è riunita invece sotto la presidenza di Federico Lovadina con la partecipazione del 96,1% del capitale della società.La chiusura della fusione è tuttavia ancora oggetto di alcune condizioni sospensive standard tra cui l'ottenimento delle autorizzazioni del caso, inclusa quella dell’autorità Antitrust competente.L'operazione ha come obiettivo l'integrazione delle attività di Sia e Nexi per la creazione di una nuova paytech italiana che copra l’intera catena del valore dei pagamenti digitali e sia in grado di servire i vari segmenti di mercato con una completa gamma di soluzioni.Una precedente assemblea sul tema della fusione delle due società si era tenuta ad ottobre dello scorso anno.

https://it.sputniknews.com/20201004/nexi-e-sia-ufficiale-la-fusione-da-cui-nascera-colosso-italiano-dei-pagamenti-digitali-9615461.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, italia