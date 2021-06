https://it.sputniknews.com/20210621/mascherine-allaperto-bassetti-fosse-per-me-avrei-eliminato-lobbligo-gia-oggi-11830877.html

Mascherine all'aperto, Bassetti: "Fosse per me avrei eliminato l'obbligo già oggi"

Atteso il verdetto del Cts che si riunirà lunedì pomeriggio per decidere la revoca dell'obbligo all'aperto. Per l'infettivologo di Genova è controproducente... 21.06.2021, Sputnik Italia

L'Italia si appresta ad eliminare l'obbligo di mascherina all'aperto come hanno già fatto altri Stati della Ue. Non sarà un addio, perché il dispositivo si dovrà sempre tenere a portata di mano, in caso di assembramenti o per entrare nei luoghi al chiuso. Sul tema è intervenuto anche il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, interpellato da AdnKronos. Il parere del Comitato tecnico scientifico, per decidere sulla revoca, è stato richiesto sabato dal ministero della Salute, dopo l'annuncio del presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa di venerdì. Bassetti chiede che le raccomandazioni dell'organo consultivo del ministero "siano ragionevoli" e non ideologiche. "Oggi le persone hanno difficoltà a tenere la mascherina con l'afa, quindi, non deve essere un atteggiamento ideologico altrimenti sviliamo questo importante dispositivo", afferma. Per l'autunno "se dovesse esserci la necessità - prosegue -si può pensare di rimettere l'obbligo delle mascherine all'aperto, ma con queste condizioni epidemiologiche dobbiamo comprendere che il rischio di fare diventare indigeribile agli italiani questo dispositivo, che invece è stato determinante in una fase importante della pandemia, è alto", precisa il professore. L'abbandono della mascherina all'aperto sarà il segnale più forte di un atteso ritorno alla normalità, dopo che da oggi il 99% del territorio italiano è in zona bianca e decadrà la misura del coprifuoco. L'Italia è pronta ad allinearsi agli altri Paesi europei che, sull'esempio di Israele, hanno revocato l'obbligo come Francia, Belgio, Polonia, Grecia e, dal 26 giugno, anche la Spagna.

