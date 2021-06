https://it.sputniknews.com/20210621/mascherina-allaperto-cartabellotta-possiamo-toglierla-11826690.html

Mascherina all'aperto, Cartabellotta: "Possiamo toglierla"

Per il presidente della fondazione Gimbe la mascherina all'aperto non serve più, soprattutto ai vaccinati. Deve essere però indossata in situazioni di... 21.06.2021, Sputnik Italia

La "mascherina all'aperto possiamo toglierla, soprattutto se siamo vaccinati". Lo ha detto in un'intervista a Repubblica il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, precisando, però, che non è ancora possibile dire addio al dispositivo. Cartabellotta ha spiegato che all’aperto, in assenza di aerosol, il rischio di contagio si abbatte. Inoltre attualmente la diffusione del virus al momento è molto bassa, circa 20 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti. "Quindi sì, la mascherina all’aperto", ha aggiunto. In ogni caso "serve buon senso", soprattutto per le persone in fascia di rischio che non si sono ancora vaccinate, circa due milioni e mezzo di ultrasessantenni. Sulla possibilità di una future ondate, Cartabellotta ritiene che, anche se il virus continuerà a circolare, si eviteranno le conseguenze serie delle ospedalizzazioni grazie ai vaccini. Tuttavia, dato il basso livello di circolazione del virus bisogna riprendere il tracciamento dei casi e potenziare il sequenziamento del virus, per individuare in tempo le varianti. Sullo stop all'obbligo di mascherina all'aperto c'è stata un'accelerazione del governo, con l'annuncio del presidente del Consiglio Mario Draghi della richiesta di un parere al Comitato tecnico scientifico, inoltrata sabato dal ministero della Salute.Il verdetto è atteso per lunedì, dopo la riunione del comitato di esperti prevista per le 18,30 di oggi pomeriggio.

