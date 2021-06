https://it.sputniknews.com/20210621/landini-cgil-il-lavoro-ormai-e-disprezzato-in-italia-a-rischio-la-tenuta-democratica-11827429.html

Landini (Cgil): “Il lavoro ormai è disprezzato, in Italia a rischio la tenuta democratica”

Landini (Cgil): “Il lavoro ormai è disprezzato, in Italia a rischio la tenuta democratica”

Lancia l’allarme il segretario generale della Cgil, dopo la morte del sindacalista Adil Belakhdim, e sollecita una legge anche per i privati, perché il... 21.06.2021, Sputnik Italia

Maurizio Landini racconta In un’intervista a Repubblica di averne fatti tanti di picchetti nella sua vita sindacale, ma di non aver mai visto un camionista forzare un picchetto, travolgere i lavoratori e ucciderne uno, come avvenuto tre giorni fa ai cancelli del deposito Lidl di Biandrate, in provincia di Novara, dove è rimasto ucciso il 37enne Adil Belakhdim. Per il segretario della Cgil la conflittualità esplosa nel settore della logistica "riguarda tutti", a fronte di uno "sgretolamento delle relazioni sociali".Landini cita solo gli ultimi fatti di cronaca: “L’orditoio manomesso su cui lavorava la povera Luana, i sistemi frenanti della funivia di Mottarone anch’essi manomessi, infine la morte di Adil”. Tutti fatti legati dalla stessa logica, per il numero uno dell’organizzazione sindacale. Per Landini "una sequenza di leggi sbagliate ha portato al punto in cui ci troviamo: è stata rilegittimata l`intermediazione di manodopera, un tempo vietata; è stata legalizzata la catena infinita degli appalti con la logica del massimo ribasso". In questa situazione, Landini chiede al governo di eliminare “leggi balorde e innovare, esattamente come ha fatto nel settore pubblico, con il decreto Semplificazioni che vincola l’azienda vincitrice dell’appalto a garantire ai lavoratori delle imprese subappaltatrici gli stessi trattamenti normativi ed economici e l’applicazione del medesimo contratto nazionale di settore. Si estenda tale legge a tutti gli appalti nel privato”.

