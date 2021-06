https://it.sputniknews.com/20210621/la-compagnia-russa-almaz-antey-presentera-le-sue-difese-aeree-al-milex-2021-arms-show-di-minsk-11827168.html

La compagnia russa Almaz-Antey presenterà le sue difese aeree al MILEX 2021 Arms Show di Minsk

La compagnia russa Almaz-Antey presenterà le sue difese aeree al MILEX 2021 Arms Show di Minsk

La compagnia russa Almaz-Antey sarà presente alla mostra MILEX 2021 che si terrà a Minsk dal 23 al 26 giugno come parte della strategia dell'azienda per... 21.06.2021, Sputnik Italia

La società Almaz-Antey presenterà i modelli dei sistemi missilistici antiaerei Tor (SAM), del Buk-M2E, del sistema missilistico antiaereo Antey-4000 (SAMS) e del suo complesso di addestramento per bersagli universali alla fiera internazionale delle armi e attrezzature militari MILEX 2021 a Minsk dal 23 al 26 giugno.I visitatori potranno anche vedere presentazioni multimediali che mostrano le capacità di combattimento delle stazioni radar "Kasta-2E2", "Podlet-E", "Gamma-S1ME", così come il sistema di atterraggio radar RSP-28ME.Gli specialisti dell'azienda terranno inoltre colloqui sulla manutenzione delle attrezzature, sull'ammodernamento dei sistemi di difesa aerea, sulla fornitura di pezzi di ricambio e componenti nonché sulle riparazioni."Separatamente, si prevede di discutere con il governo di Minsk la creazione di un centro servizi sul territorio della Repubblica di Bielorussia per la riparazione e la manutenzione del sistema di difesa aerea Tor", ha osservato la compagnia.Secondo il vicedirettore generale per l'attività economica estera dell’Almaz-Anteya, Vyacheslav Dzirkaln, “la partecipazione al MILEX rafforzerà l'immagine dell'azienda come principale sviluppatore e produttore russo di sistemi, mezzi e complessi di difesa aerea, che non solo crea armi che garantiscono una protezione efficace contro eventuali minacce aerospaziali ma assicurano anche la continuità del ciclo di vita dei suoi prodotti”.Dzirkaln ha osservato che la società sta collaborando con Minsk per quanto riguarda l'accordo interstatale sulla cooperazione tecnico-militare.La Almaz-Antey è una delle più grandi associazioni integrate del complesso militare-industriale russo, che impiega più di 130.000 persone. I prodotti dell'azienda sono in servizio in più di 50 paesi in tutto il mondo.

