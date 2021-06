https://it.sputniknews.com/20210621/iran-confermato-guasto-tecnico-alla-centrale-nucleare-di-bushehr-11826872.html

Iran, confermato guasto tecnico alla centrale nucleare di Bushehr

Le autorità iraniane hanno assicurato che il guasto tecnico, non significativo, sarà risolto entro pochi giorni. 21.06.2021, Sputnik Italia

L'Organizzazione per l'energia atomica iraniana ha confermato che la centrale atomica di Bushehr è stata temporaneamente chiusa per un "guasto tecnico".Stando a quanto riferito, il problema sarà risolto entro "pochi giorni", con l'impianto che sarà ricollegato alla rete.Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni circa l'entità e le cause del guasto.La ripresa delle trattative sul nucleare iranianaoIeri, come annunciato in precedenza dall'Unione europea, sono riiniziate trattative nell'ambito della commissione mista sul Piano d'azione globale congiunto (JCPOA) del programma nucleare iraniano domani 20 giugno. Alle riunioni della Commissione mista presenti il vice segretario generale e il direttore politico del servizio europeo per l'azione esterna, Enrique Mora, nonché rappresentanti di Cina, Francia, Germania, Russia, Gran Bretagna e Iran.

