Giustizia, Cartabia: "Giudici tornino ad avere quella statura che la Costituzione chiede"

La Guardasigilli è intervenuta domenica sera al Taobuk, dopo lo scontro tra Lega e ANM su referendum e riforma della Giustizia. 21.06.2021, Sputnik Italia

“La magistratura sta attraversando una fase di crisi, una crisi di credibilità e soprattutto, ai miei occhi più grave, di crisi della fiducia dei cittadini. Ci vorrebbero più Livatino". Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ospite domenica sera al Taobuk, il festival internazionale del libro di Taormina. Le sue parole giungono in un momento di scontro in merito al referendum fra politica e magistratura, travolta dai recenti scandali che hanno provocato un generale crollo di fiducia. Proprio sulla credibilità delle toghe, la Guardasigilli afferma che le è stata tante volte posta la domanda che "fa tremare le vene ai polsi" su come si possa tornare ad avere fiducia nei giudici.Lo scontro dell'Anm con SalviniNel fine settimana sono volate durissime parole fra il leader leghista Matteo Salvini, e i giudici dell'Associazione Nazionale Magistrati, dopo le dichiarazioni del presidente Giuseppe Santalucia in merito ai referendum sulla giustizia proposti da Lega e Partito Radicale. Salvini ha infatti definito "parole gravissime" le dichiarazioni di Giuseppe Santalucia, che aveva chiesto una "ferma reazione" della magistratura.Il referendum sulla giustiziaLo scorso 3 giugno hanno deposto in Cassazione i sei quesiti referendari per una riforma che renda la giustizia più veloce ed efficiente, con processi più veloci, meno correnti nella magistratura e introducendo la responsabilità civile e la separazione delle carriere dei magistrati. Il 3 luglio avrà inizio la raccolta delle firme

