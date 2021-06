https://it.sputniknews.com/20210621/germania-cittadino-russo-arrestato-per-presunto-spionaggio-11828362.html

Germania, cittadino russo arrestato per presunto spionaggio

L'arrestato è un impiegato di un dipartimento di scienze naturali di un ateneo tedesco. 21.06.2021, Sputnik Italia

I pubblici ministeri tedeschi hanno arrestato un cittadino russo con l'accusa di spionaggio, secondo un comunicato ufficiale pubblicato quest'oggi.Sabato un tribunale ha ordinato che l'uomo sia tenuto in custodia in attesa di un possibile rinvio a giudizio.Il sospettato era impiegato in un dipartimento di scienze naturali di un'università tedesca.Secondo le autorità tedesche, tra ottobre 2020 e giugno 2021, avrebbe tenuto almeno tre incontri con un rappresentante dei servizi speciali russi e gli ha fatto trapelare informazioni ottenute sul lavoro, in cambio di denaro.Il caso di spionaggio in ItaliaNello scorso mese di marzo, il capitano di fregata Walter Biot è stato arrestato dai Ros con l'accusa di spionaggio per aver passato materiale secretato a delle presunte spie della Federazione Russa.All'epoca dei fatti il Ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio aveva definito quanto accaduto "un atto ostile di estrema gravità".

