https://it.sputniknews.com/20210621/francia-i-neogollisti-si-affermano-alle-regionali-sonora-sconfitta-per-macron-11827571.html

Francia, i neogollisti si affermano alle regionali: sonora sconfitta per Macron

Francia, i neogollisti si affermano alle regionali: sonora sconfitta per Macron

Da record il tasso di astensione, che raggiunge e supera il 65%. 21.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-21T11:09+0200

2021-06-21T11:09+0200

2021-06-21T11:09+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/436/76/4367672_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_d8b719995daca1bf0b99eb40ea70ec96.jpg

E' il partito neogollista Les Republicains il vincitore della prima tornata delle elezioni regionali in Francia, tenutesi nella giornata di ieri.Stando a quanto riferito dai media transalpini, la formazione della destra moderata francese si è assicurata il 27% dei consensi, per un risultato davvero significativo.E' invece disfatta su tutta la linea per Repuiblique En Marche, con il partito del presidente Emmanuel Macron che si ferma appena al 10%.Vince l'astensioneMa la vera vincitrice, nelle prime elezioni regionali in Francia dell'era COVID, è stata l'astensione, che ha raggiunto la cifra record del 66%.Un dato significativo, che fa segnare un aumento superiore al 10% rispetto al 55% della scorsa tornata elettorale.A contribuire, in questo senso, potrebbero essere però stati i numerosi disservizi segnalati ai seggi, aperti in ritardo o chiusi in anticipo per carenza di schede o scrutatori.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo