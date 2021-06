https://it.sputniknews.com/20210621/fico-salario-minimo-e-reddito-di-cittadinanza-i-diritti-vanno-rafforzati-11828181.html

Fico: "Salario minimo e reddito di cittadinanza, i diritti vanno rafforzati"

Il presidente della Camera si dice anche favorevole alla proroga del blocco dei licenziamenti, ma senza strappi. Interpellato sulla situazione del M5S, il... 21.06.2021, Sputnik Italia

“I diritti vanno rafforzati”: parola di Roberto Fico che, in un'intervista al Fatto Quotidiano parla di salario minino, reddito di cittadinanza e proroga del blocco dei licenziamenti.E a proposito di tutele, il presidente della Camera si dice anche “favorevole” alla proroga del blocco dei licenziamenti, “ma senza strappi”, perché “bisogna confrontarsi e tenere conto della situazione esistente”. Fico difende il reddito di cittadinanza, misura voluta dal M5S spesso finita sotto attacco, pur ammettendo che può essere migliorata per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro.Tra Conte e Grillo nessun contrastoInterpellato sulla situazione dei 5 Stelle, per Fico "il Movimento sta facendo un percorso, e sta cambiando tante cose. Ma i nostri principi devono restare”.

