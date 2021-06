https://it.sputniknews.com/20210621/fiamme-gialle-mattarella-presidio-delle-istituzioni-salvaguardia-delle-liberta-economiche-11829154.html

Fiamme Gialle, Mattarella: "Presidio delle istituzioni salvaguardia delle libertà economiche

Fiamme Gialle, Mattarella: "Presidio delle istituzioni salvaguardia delle libertà economiche

Il Capo dello Stato ha ringraziato le donne e gli uomini della Guardia di Finanza nel 247° anniversario della fondazione del corpo, ricordando il lavoro svolto... 21.06.2021, Sputnik Italia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dei 247 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza ha ricevuto al Quirinale il Generale C.A. Giuseppe Zafarana, accompagnato da una rappresentanza di uomini del corpo. Mattarella ha affermato che le Fiamme Gialle sono "da sempre presidio delle Istituzioni e salvaguardia delle libertà economiche dei cittadini" e ne ha ricordato il "ruolo di grande rilevanza in un periodo in cui l’emergenza epidemiologica ha profondamente mutato il vivere della nostra comunità". Poi ha elogiato il lavoro svolto dai finanzieri dai "riscontri sulle attività produttive e industriali agli interventi per contrastare gli illeciti economico-finanziari - che in questo difficile momento amplificano il loro effetto lesivo sul tessuto sano dell’economia - alle pratiche commerciali scorrette, alla illecita commercializzazione di prodotti sanitari, medicinali e dispositivi di protezione individuale", sottolineando come le Fiamme Gialle siano sempre state in prima linea.Ha ricordato inoltre il ruolo della Guardia di Finanza nei salvataggi in mare, in montagna con il Soccorso Alpino, i trasporti medici di infermieri e farmaci nelle zone maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria. In questa speciale giornata il corpo dei finanzieri ha reso note le cifre del suo impegno sul campo nel contrasto all'evasione fiscale e alle frodi, con 3.546 gli evasori totali scoperti nel corso del 2020 e 5.868 truffatori del reddito di cittadinanza, tra cui anche intestatari di ville e auto di lusso, evasori totali e mafiosi con condanne definitive.

