Euro 2020, solo 5 azzurri si inginocchiano per BLM: è polemica

"Noi come Federazione poniamo in essere ogni attività contro ogni forma di razzismo" spiega Gravina. "Questo non può essere frutto di una politica federale da imporre. Con i ragazzi ne abbiamo parlato, sapevamo che il Galles, come previsto dal protocollo pre-gara, metteva in atto quella dimostrazione. Alcuni ragazzi lo hanno voluto seguire, altri hanno semplicemente applaudito, come il pubblico", ha chiarito il dirigente.