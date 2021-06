https://it.sputniknews.com/20210621/etna-fontane-di-lava-alte-fino-a-700-metri-nella-notte-del-solstizio-destate---video-11826981.html

Etna, fontane di lava alte fino a 700 metri nella notte del solstizio d'estate - Video

Etna, fontane di lava alte fino a 700 metri nella notte del solstizio d'estate - Video

Nuovo parossismo al chiaro di luna dal cratere di Sud Est, con colonna eruttiva alta circa 8 chilometri piegata in direzione sud-sudest e trabocco lavico a... 21.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-21T10:24+0200

2021-06-21T10:24+0200

2021-06-21T10:24+0200

sicilia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/11445906_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_77cd1c10280d07a83c1c53caf934cdb2.jpg

L'attività eruttiva dell'Etna si è intensificata nella notte del solstizio d'estate, tra domenica 20 e lunedì 21 giugno, con fontane di lava alte fine a 600-700 metri. In serata lanciata un'allerta rossa Vona per l'aeroporto Fontanarossa di Catania dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Etneo (INGV, OE), ridotta ad arancione nel corso della notte. L'INGV, OE ha comunicato poco prima delle 23:00 di domenica notte l'incremento dell'attività stromboliana del cratere di Sud Est che si è evoluta in fontana di lava a partire dalle 00:15. L'ampiezza media del tremore vulcanico, dopo aver raggiunto il valore massimo alle ore 01:30 è cessata del tutto poco dopo le due del mattino.La fuoriuscita di magma ha provocato un piccolo trabocco lavico in direzione sud-ovest che si è esaurito in breve tempo. Il vulcanologo dell'OE Boris Behncke ha reso noto che le fontane di lava hanno superato un'altezza di 600 metri e che esplosioni hanno dato vita ad una colonna eruttiva di ceneri alta circa 8-9 chilometri. "Belle fontane di lava, alte 600-700 m, durante il parossismo nelle prime ore del 21 giugno 2021 al Cratere di Sud-Est dell'Etna. Colonna eruttiva illuminata dalla luna, piegata verso est-sudest, avrà raggiunto un'altezza di 8-9 km. La solita colatina verso sud-ovest, attività concentrata nell'area della "sella"", ha scritto in un post di Facebook. L'eruzione di stanotte è avvenuta a poco più di 24 ore dall'ultimo parossismo, avvenuto la sera di sabato, e caratterizzato da esplosioni di bolle di lava. L'attività del cratere di Sud Est ha provocato una colonna di ceneri con ricaduta sulla città di Catania.

sicilia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sicilia, italia