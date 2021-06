Erdogan: per la NATO sarà difficile esistere senza la Turchia

"Senza la Turchia, sarà difficile per la NATO non solo preservare la sua forza, ma anche la sua esistenza. La Turchia adempie pienamente ai suoi obblighi nei confronti dell'alleanza e riconosce l'importanza di mantenere viva la NATO nonostante sia stata lasciata sola nel momento in cui ha più bisogno di sostegno", ha detto Erdogan in un intervento trasmesso sulla tv turca, commentando i risultati del vertice dell'alleanza tenutosi lo scorso 14 giugno a Bruxelles.