Draghi incontra Merkel a Berlino: "Per un’Europa più forte serve anche un’Italia più forte"

Il presidente del Consiglio ha incontrato la cancelliera tedesca in vista del prossimo Consiglio europeo, sottolineando il rapporto “profondo, duraturo e... 21.06.2021, Sputnik Italia

Mario Draghi è stato ricevuto oggi a Berlino dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno, per discutere della pandemia di Covid-19, della gestione dei flussi migratori, di Libia, ma anche dei rapporti dell’Ue con Turchia e Russia."Il rapporto tra Italia e Germania è profondo, duraturo e solido”, ha esordito Draghi in conferenza stampa, sottolineando come si tratti di “due Paesi fondati su europeismo e atlantismo”. E la crisi del Covid-19 ha contribuito a rendere questi legami "ancora più saldi", ha aggiunto il premier, ricordando l’aiuto prestato da Berlino con il trasporto dei pazienti italiani negli ospedali tedeschi e “il decisivo sostegno della cancelliera nel lancio del Next Generation Eu".Sulla ripresa dopo la pandemia, Draghi ha ricordato l'impegno del governo italiano ad attuare "riforme che rendano l'Italia più competitiva, ma anche più equa e più sostenibile".Serve più impegno Ue nel Nord AfricaRiguardo alla gestione del fenomeno migratorio, Draghi ha dichiarato che occorre "lavorare insieme e aiutarci l’un l’altro ed è questa la direzione su cui i nostri governi stanno lavorando". Ma serve un "maggiore impegno" dell'Unione europea nel Nord Africa.Proprio in tal senso, mercoledì si terrà a Berlino la ministeriale sul processo di stabilizzazione in Libia, avviato all'inizio del 2020 nella capitale tedesca. Rinnovare accordo Ue con Turchia sui migrantiSia Draghi che la cancelliera Merkel si sono quindi detti favorevoli a rinnovare l'intesa del 2016 raggiunta dall'Ue con Ankara per la gestione dei migranti. "La Turchia accoglie oltre 3 milioni di rifugiati e ha tutti i diritti di essere sostenuta", ha rimarcato Merkel.

