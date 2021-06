https://it.sputniknews.com/20210621/curry-dentro-confezioni-di-curcuma-ministero-della-salute-ritira-lotto-di-spezie-dai-supermercati-11825784.html

Curry dentro confezioni di curcuma, Ministero della Salute ritira lotto di spezie dai supermercati

Curry dentro confezioni di curcuma, Ministero della Salute ritira lotto di spezie dai supermercati

Il Ministero della Salute ha ritirato dai supermercati un lotto di curry a marchio Consilia la cui etichettatura indicava la presenza di curcuma all'interno... 21.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-21T08:57+0200

2021-06-21T08:57+0200

2021-06-21T08:57+0200

ministero della salute

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10165140_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_04d08d1090c4652390bdea89537c5484.jpg

Il lotto L06350U del curry marchio Consilia è stato ritirato dai supermercati sotto richiamo da parte del Ministero della Salute in data 17 giugno.Questo lotto, le cui confezioni contenevano curry, possedeva un'etichetta errata e per questo motivo è stato effettuato il ritiro."Errata etichettatura del prodotto: alcune confezioni potrebbero riportare un'etichetta retro con indicazione 'curcuma essiccata macinata - 105 g', anziché 'miscela di spezie, sale, fecola ed erbe aromatiche - 100 g', risultando in una incorretta identificazione degli ingredienti" si legge nella nota del Ministero della Salute.Il lotto in questione riguarda le confezioni del prodotto da 100 grammi con scadenza 31-12-2023.Poiché il curry contiene l’allergene senape, il prodotto con l’etichetta errata comporta un rischio per le persone allergiche. Il Ministero della Salute avverte i consumatori che, nel caso avessero acquistato tale prodotto, devono evitare la consumazione e procedere con il reso della confezione.

https://it.sputniknews.com/20210612/allerta-alimentare-su-frollini-con-gocce-di-cioccolato-aldi-ritira-lotto-per-rischio-allergeni-11715456.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ministero della salute, italia