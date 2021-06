https://it.sputniknews.com/20210621/covid-speranza-continuare-con-prudenza-e-gradualita--11831614.html

Covid, Speranza: "Continuare con prudenza e gradualità"

Covid, Speranza: "Continuare con prudenza e gradualità"

Quasi tutte le regioni italiane sono in zona bianca e il Cts valuterà a breve la revoca dell'obbligo di mascherina all'aperto, per il miglioramento della... 21.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-21T17:31+0200

2021-06-21T17:31+0200

2021-06-21T17:31+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/08/9986020_0:73:1400:861_1920x0_80_0_0_23996f198998ffaca0c62c96a7619429.jpg

"Siamo sulla strada giusta". Queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza, in visita questa mattina all'hub vaccinale di Modena. La situazione epidemiologica mostra dei dati "molto incoraggianti - dice - rispetto alle ultime settimane”. Tuttavia bisogna ancora “insistere, avere prudenza e continuare sulla strada della gradualità”.Secondo il ministro il miglioramento della situazione sanitaria è il risultato della campagna straordinaria di vaccinazione che è "la vera strada per aprire una stagione diversa" nel Paese. Lunedì l'Italia si è tinta di bianco da Bolzano a Palermo. L'unica regione in giallo resta la Val d'Aosta. Inoltre oggi il Comitato tecnico scientifico di riunirà per valutare la revoca dell'obbligo di mascherina all'aperto.La vaccinazione in Italia In base al report di Aifa aggiornato a lunedì 21 giugno, in Italia sono state somministrate 46.016.709 dosi di vaccino contro il Covid-19, pari al 92,7% del totale di 49.643.279 dosi ricevute dall'inizio della campagna di vaccinazione. Le persone immunizzate che hanno concluso il ciclo completo di vaccinazione o con il vaccino monodose sono 15.769.898, pari al 29,07% della popolazione con età superiore ai 12 anni.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia