Covid, niente più obbligo di mascherine all'aperto nelle zone bianche dal 28 giugno

Covid, niente più obbligo di mascherine all'aperto nelle zone bianche dal 28 giugno

L'indicazione arrivata dal Comitato tecnico scientifico è stata confermata dal ministro Speranza che ha comunicato l'abolizione dell'obbligo di mascherina... 21.06.2021, Sputnik Italia

Nella giornata di oggi il Cts ha dato indicazioni sullo stop all'obbligo di mascherine all'aperto per le regioni che si trovano in zona bianca."Con tutte le Regioni in zona bianca, ci sono le condizioni per superare l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine all'aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (mercati, fiere, code)" aveva affermato il comitato tecnico scientifico in una nota.La conferma sulla data è arrivata con un tweet del ministro della salute che ha annunciato come data dello stop il 28 giugno.In ogni caso il dispositivo di protezione dovrà continuare a essere portato con sé per essere indossato in caso di assembramenti e dovrà essere utilizzato al chiuso. Sarà inoltre necessario usare il dispositivo in caso di rischio assembramenti all'aperto e sui mezzi di trasporto pubblico.La decisione è stata influenzata anche dal progresso della campagna vaccinale: attualmente oltre il 53% della popolazione ha ricevuto almeno una dose e circa il 27% è totalmente immunizzato.

