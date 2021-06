https://it.sputniknews.com/20210621/covid-immunologo-forni-temo-la-variante-delta-per-i-non-vaccinati-la-mascherina-e-un-salvavita-11826456.html

Covid, immunologo Forni: temo la variante Delta per i non vaccinati, la mascherina è un salvavita

Se la variante indiana dovesse diffondersi in Italia, il numero dei decessi potrebbe aumentare, soprattutto tra i circa 2,8 milioni di non vaccinati di over... 21.06.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

vaccino

La variante Delta è in media sotto l’1% sul territorio italiano, secondo l’ultimo rapporto dell’11 giugno scorso, ma è “improbabile” che non si diffonda in Italia. “È già in Gran Bretagna, dunque vicina, a differenza delle varianti sudafricana e brasiliana, rimaste piuttosto confinate. Siamo col fiato sospeso. Se prende il largo i casi saliranno a meno che non ci facciamo trovare tutti vaccinati", ha ammonito l'immunologo Guido Forni dell'Accademia dei Lincei in un’intervista al Corriere della Sera. In questo scenario, ha aggiunto, “mi sembra non sia il momento migliore per fare i capricci sulla mascherina. Sì, ha capito bene. Un capriccio. È un fastidio ma anche un salvavita”. E anche sulla riapertura delle discoteche, che i gestori vorrebbero il prossimo 1 luglio, Forni invita alla cautela: “Aspettiamo”.

