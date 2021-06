https://it.sputniknews.com/20210621/covid-i-pediatri-raccomandano-la-vaccinazione-degli-adolescenti-11832176.html

Covid, i pediatri raccomandano la vaccinazione degli adolescenti

La Società italiana di pediatria chiarisce la sua posizione sulla strategia vaccinale Covid per la fascia pediatrica e adolescenziale, raccomandando la... 21.06.2021, Sputnik Italia

In un documento stilato in 8 punti, la SIP da le raccomandazioni sul processo di vaccinazione delle fasce d'età più giovani della popolazione.Secondo i dati riportati nel documento, del totale dei decessi da Covid in Italia 11 hanno interessato la fascia d'età 0-9 anni (su un totale di 231.338 contagiati) mentre 15 hanno riguardato l'età 10-19 anni (totale casi 406.460).La SIP afferma che, nonostante la fascia pediatrica dai 12 anni in su risulta essere tra quelle meno colpite dal SARS-CoV2, qui è presente il rischio di gravi complicanze renali o di complicanze multisistemiche derivanti dall'infezione."Inoltre la fascia di età pediatrica e adolescenziale può fungere da serbatoio per la diffusione del virus nell’intera popolazione. [...] Seppur l’obbiettivo primario della vaccinazione è quello di non sviluppare la malattia, l’opportunità di implementare un’offerta vaccinale universale aiuterà notevolmente a ridurre non solo la circolazione dello stesso virus, ma soprattutto il rischio di generare varianti potenzialmente più contagiose" si legge nella nota della SIP.La Società italiana di pediatria ritiene anche precisare che la strategia dell’implementazione dell’offerta vaccinale Covid-19 limitata solo a pazienti pediatrici con malattie pregresse, nonostante ne sia riconosciuta la priorità, non ritiene questo metodo efficace per contrastare la pandemia.Le 8 raccomandazioni della Società italiana di pediatriaCon le premesse del documento, la SIP ha poi stilato una lista di raccomandazioni relative al progredire della campagna vaccinale.

