https://it.sputniknews.com/20210621/corteo-contro-le-misure-anti-covid-a-londra-la-polizia-ferma-14-persone-11834740.html

Corteo contro le misure anti-COVID a Londra: la polizia ferma 14 persone

Corteo contro le misure anti-COVID a Londra: la polizia ferma 14 persone

La polizia inglese ha fermato 14 partecipanti ad una manifestazione contro le restrizioni legate al coronavirus e la vaccinazione nel centro di Londra, ha... 21.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-21T22:19+0200

2021-06-21T22:19+0200

2021-06-21T22:19+0200

coronavirus

londra

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/10048977_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3cb59b910cead70833712d08e85f59d0.jpg

Diverse centinaia di no vax e scettici del coronavirus si sono radunati lunedì nel Parliament Square per esprimere il loro disaccordo con la decisione di posticipare la revoca delle restrizioni imposte per fronteggiare la diffusione del coronavirus dal 21 giugno al 19 luglio.Non è la prima manifestazione del genere, le persone scontente disposizioni governative che prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e mantenere la distanza sociale si radunano a Londra quasi ogni settimana, nonostante la maggior parte delle restrizioni sia stata revocata e la città sia praticamente tornata alla normalità.La polizia osserva che è stata costretta ad intervenire quando i manifestanti hanno fatto irruzione sulle corsie percorribili di una strada, il che ha creato ostacoli per la circolazione di macchine e trasporti pubblici.

londra

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, londra, mondo