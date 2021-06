https://it.sputniknews.com/20210621/caso-suarez-la-procura-chiede-il-rinvio-a-giudizio-per-4-indagati-11829019.html

Caso Suarez, la Procura chiede il rinvio a giudizio per 4 indagati

Caso Suarez, la Procura chiede il rinvio a giudizio per 4 indagati

Fissata anche la data della prima udienza preliminare, che si terrà il prossimo 28 di settembre. 21.06.2021, Sputnik Italia

La Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone, indagate per il caso dell'esame di italiano sostenuto dall'attaccante uruguagio Luis Suarez.Si tratta dell'ex rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli, dell'allora direttore generale Simone Olivieri, della professoressa Stefania Spina e dell'avvocato della Juventus, Maria Cesarina Turco. Le accuse per loro sono quelle di falsità ideologica e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio.La prima udienza preliminare è stata già fissata per il prossimo 28 di settembre, e nel procedimento la stessa Università di Stranieri di Perugia figurerà come parte offesa.Il caso SuarezNell'estate 2020 il calciatore Luis Suarez aveva sostenuto l’esame di lingua italiana presso l’Università per gli stranieri di Perugia, allo scopo di ottenere la cittadinanza italiana.Lo status di comunitario avrebbe favorito un eventuale approdo di Suarez alla Juventus durante la sessione di calciomercato estiva 2020.Come hanno appurato le intercettazioni telefoniche della Procura, Suarez non conosceva nulla della lingua italiana e a stento sapeva esprimere i verbi all’infinito.

