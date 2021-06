https://it.sputniknews.com/20210621/blinken-fino-a-18mila-afghani-che-aiutavano-gli-americani-vogliono-trasferirsi-negli-usa-11835105.html

Blinken: fino a 18mila afghani che aiutavano gli americani vogliono trasferirsi negli USA

Circa 18mila afghani che hanno aiutato gli americani durante le operazioni militari nel Paese hanno chiesto la possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti... 21.06.2021, Sputnik Italia

Il Congresso degli Stati Uniti in precedenza aveva approvato il programma di trasferimento degli afghani che hanno paura per la propria vita per aver lavorato con militari e diplomatici americani. In teoria sono autorizzati ad andare negli Stati Uniti a vivere , ma, come ammesso da Blinken, il programma riscontra delle "sfide".Il segretario di Stato ha specificato che 9.000 richiedenti sono all'inizio del processo e gli altri 9.000 hanno consegnato i documenti, alcuni di loro stanno attendendo l'autorizzazione dell'Ambasciata degli USA a Kabul ed altri hanno già iniziato il processo d'immigrazione negli Stati Uniti.Washington in precedenza aveva annunciato che avrebbe ritirato le sue forze dall'Afghanistan entro l'11 settembre del 2021.

