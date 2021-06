https://it.sputniknews.com/20210620/vaccinazione-eterologa-cauda-gemelli-non-ci-sono-rischi-e-conta-anticorpi-non-spiega-tutto-11816375.html

Vaccinazione eterologa, Cauda (Gemelli): "Non ci sono rischi e conta anticorpi non spiega tutto"

Continua in Italia il dibattito sulla validità della vaccinazione anti-COVID con due preparati diversi. 20.06.2021, Sputnik Italia

"Vaccinarsi con due prodotti diversi non comporta rischi. Ma contare gli anticorpi non spiega tutto".Ad affermarlo, in un'intervista rilasciata al Giornale, è il virologo del Policlinico Gemelli do Roma, Roberto Cauda.Cauda ha quindi sottolineato il ruolo di tali cellule, che è quello di imparare "a riconoscere lo Spike", così da garantire una protezione all'organismo anche quando gli anticorpi non sono sufficientiTornando sulla questione della vaccinazione eterologa, il virologo del Gemelli ha citato due studi, uno britannico e uno spagnolo, i quali avrebbero dimostrato che "la risposta immunitaria, utilizzando due vaccini diversi, può essere superiore.La campagna vaccinale in ItaliaStando agli ultimi dati diffusi nella mattinata odierna sono 45,5 milioni le dosi di siero anti-COVID già somministrate in Italia.Tale cifra equivale, secondo il bollettino, ad una piena immunizzazione per il 26,6% della popolazione italiana.

