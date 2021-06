https://it.sputniknews.com/20210620/vacanze-2021-coldiretti-sei-italiani-su-dieci-pronti-a-spostare-le-vacanze-per-vaccinarsi-11818553.html

Vacanze 2021, Coldiretti: "Sei italiani su dieci pronti a spostare le vacanze per vaccinarsi"

Vacanze 2021, Coldiretti: "Sei italiani su dieci pronti a spostare le vacanze per vaccinarsi"

Pochi gli italiani che sceglieranno una meta all'estero per le proprie vacanze, mentre sono molto richiesti gli agriturismi. 20.06.2021, Sputnik Italia

Sei cittadini italiani su dieci (63%) sono disposti a modificare il calendario delle proprie ferie per farsi somministrare la prima o la seconda dose di vaccino anti-COVID.E' quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti-Ixe' sulle vacanze degli italiani al tempo della pandemia.Un italiano su tre in vacanza fuori dalla propria RegioneDall'indagine di Coldiretti si evince inoltre come l'emergenza coronavirus abbia condizionato la scelta per le vacanze estive di quasi un italiano su due:Non a caso ben il 33% dei vacanzieri resterà all’interno della propria regione, e solo il 6% prevede di andare all’estero. Il resto si recherà in una regione diversa da quella di residenza", prosegue lo studio.E' boom per le aziende agrituristicheTra le località più scelte dagli italiani per il relax estivo, figurano gli agriturismi che per il loro posizionamento di solito piuttosto isolato appaiono come le più indicate per trascorrere una vacanza in piena sicurezza.

