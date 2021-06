https://it.sputniknews.com/20210620/usa-pronti-ai-colloqui-con-la-corea-del-nord-in-attesa-di-un-segnale-piu-chiaro-da-pyongyang-11823837.html

USA pronti ai colloqui con la Corea del Nord in attesa di un segnale più chiaro da Pyongyang

Il leader del paese asiatico Kim Jong Un aveva dichiarato che con la nuova amministrazione statunitense la Corea del Nord avrebbe dovuto prepararsi sia al dialogo che al confronto.Secondo il consigliere di Biden, la diplomazia è l'unica via da imboccare per iniziare il movimento verso la denuclearizzazione totale della penisola.A maggio il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato di essere pronto a incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un a patto che quest’ultimo accetti di attuare la denuclearizzazione. La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha affermato che gli Stati Uniti hanno completato la revisione della loro politica nei confronti della Corea del Nord. Secondo Psaki, è diversa dalle strategie dei due presidenti precedenti: "non sarà costruita su un grande affare e non si affiderà alla pazienza strategica". La Casa Bianca ha affermato che ci saranno "progressi pratici calibrati" e che gli Stati Uniti continueranno a consultarsi con la Corea del Sud e il Giappone, nonché con gli altri alleati nella regione.

