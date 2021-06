https://it.sputniknews.com/20210620/svezia-il-divieto-di-entrare-nel-paese-senza-certificato-covid-e-prorogato-fino-al-31-agosto-11825279.html

Svezia, il divieto di entrare nel paese senza certificato COVID è prorogato fino al 31 agosto

La misura riguarda i residenti dei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (EEA), con alcune eccezioni. 20.06.2021, Sputnik Italia

Il governo svedese ha prolungato il divieto di entrare nel Paese da UE ed EEA, divieto che fa parte delle misure per contrastare la diffusione del coronavirus nel Regno. Tuttavia, ci sono eccezioni che permetteranno di attraversare il confine svedese a coloro che presentano un certificato di vaccinazione, il test molecolare negativo oppure un documento che attesti la presenza di anticorpi. Lo ha reso noto la cancelleria del governo svedese. Il divieto non interessa i residenti di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Islanda. Il documento risulta essere prorogato dal 30 giugno e sarà in vigore fino al 31 agosto. Dall'inizio della pandemia in Svezia sono stati conclamati 1.084.636 casi di contagio da coronavirus, con 14.574 decessi. Nel Regno sono state somministrate 6.731.352 dosi di vaccino, 2.416.335 persone risultano essere completamente vaccinate (23.49%).

