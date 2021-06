https://it.sputniknews.com/20210620/sputnik-v-protegge-contro-tutti-i-ceppi-di-coronavirus---direttore-centro-gamaleya-11818204.html

"Sputnik V protegge contro tutti i ceppi di coronavirus" - Direttore Centro Gamaleya

"Sputnik V protegge contro tutti i ceppi di coronavirus" - Direttore Centro Gamaleya

In seguito alla diffusione della variante Delta, in molti, nella comunità scientifica, hanno iniziato ad interrogarsi sul livello di efficacia dei vaccini... 20.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-20T17:52+0200

2021-06-20T17:52+0200

2021-06-20T17:52+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/10398356_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aa64d434b2a3619f3dc5f0228be14779.jpg

Il vaccino Sputnik V è in grado di proteggere da tutti i ceppi di coronavirus attualmente conosciuti.Ad affermarlo, ai microfoni del canale Rossiya 1, è Alexander Gintsburg, direttore del Centro di ricerca di Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya.Nella giornata di ieri il direttore del Centro Gamaleya aveva escluso effetti avversi sulla fertilità in seguito alla somministrazione dello Sputnik V.Lo Sputnik VLo Sputnik V, sviluppato dal Centro di epidemiologia e microbiologia Nikolai Gamaleya di Mosca in collaborazione con il Fondo russo per gli investimenti diretti, è stato registrato in Russia nell'agosto 2020.Il siero presenta un livello di efficacia del 97,6%, in base a quanto riportato da uno studio che ha coinvolto quasi quattro milioni di persone.

https://it.sputniknews.com/20210616/team-vaccino-sputnik-v-prevede-registrazione-in-unione-europea-entro-2-mesi-11766026.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo