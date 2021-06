https://it.sputniknews.com/20210620/primarie-pd-letta-successo-di-gualtieri-a-roma-e-di-lepore-a-bologna-vinta-la-prima-scommessa-11825930.html

Primarie Pd, Letta: "Successo di Gualtieri a Roma e di Lepore a Bologna, vinta la prima scommessa"

Primarie Pd, Letta: "Successo di Gualtieri a Roma e di Lepore a Bologna, vinta la prima scommessa"

Il segretario del Pd annuncia i due candidati del partito alle prossime amministrative di autunno , rivendicando la decisione di procedere con le primarie. 20.06.2021, Sputnik Italia

I risultati non sono ancora definitivi, ma dai primi dati emerge la vittoria a Roma dell’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e a Bologna dell’assessore alla Cultura Matteo Lepore. I gazebo sono stati aperti dalle 8 alle 21: stando a quanto riferito da fonti del Pd, a Roma avrebbero votato circa 45.000 persone, scongiurando così il flop delle consultazioni.Il governatore del Lazio, ed ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ringrazia Roma per "la grande partecipazione" al voto. Da Bruxelles, Paolo Gentiloni definisce Gualtieri e Lepore "due candidati forti". Elezioni in autunnoLe amministrative si terranno in una data ancora da definire tra il 15 settembre e il 15 ottobre. A Roma Gualtieri sfiderà la sindaca uscente del M5S, Virginia Raggi, il ticket Enrico Michetti-Simonetta Matone del centrodestra, e Carlo Calenda di Azione. A Bologna il centrodestra non ha ancora annunciato un proprio candidato.

