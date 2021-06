https://it.sputniknews.com/20210620/primarie-pd-a-roma-gualtieri-voteranno-in-tanti-la-mia-vice-sara-donna-11816661.html

Primarie Pd a Roma, Gualtieri: voteranno in tanti, la mia vice sarà donna

Primarie Pd a Roma, Gualtieri: voteranno in tanti, la mia vice sarà donna

Gazebo aperti oggi a Roma, dalle 8 alle 21, per scegliere il candidato del Pd alle prossime amministrative. L’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri... 20.06.2021, Sputnik Italia

Dopo il flop delle consultazioni del Pd a Torino, è incognita affluenza per le primarie del Pd in programma oggi a Roma e Bologna. Nella capitale gli elettori del centrosinistra sono chiamati a scegliere tra sette candidati in 190 gazebo. Grande favorito a Roma il dem Roberto Gualtieri, che in un'intervista a Repubblica ha detto di “confidare che i romani di centrosinistra andranno a votare numerosi, nonostante il Covid, il caldo e la partita dell’Italia alle 18”. Netta la bocciatura dei cinque anni di amministrazione della sindaca Virginia Raggi e forte la critica al ticket del centrodestra Michetti-Matone. “Raggi? È insostenibile, ha governato male. Altro che ‘regina di Roma”, come la chiamano i fan sui social. Sta lasciando la città peggio di come l’ha trovata. Michetti e Matone sono gli eredi dell’amministrazione Alemanno, che ha devastato le finanze di Roma e ne ha causato l’arretramento culturale e sociale”.Lavoro e cultura per far rinascere RomaPer Gualtieri “Roma è una grande capitale” e “per farla rinascere bisogna affrontare i temi dell’innovazione, della cultura, del lavoro, della sostenibilità”. Primarie anche a BolognaNel capoluogo emiliano la corsa è a due: i contendenti sono Matteo Lepore, assessore dell’amministrazione uscente, e la sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti.Lepore ha ottenuto il sostegno di Romano Prodi e del segretario Enrico Letta e sembra il candidato naturale. Conti è sostenuta direttamente da Italia Viva e Matteo Renzi e dalla parte del Pd che si riconosce nella corrente ex renziana di Base riformista.

