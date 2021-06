https://it.sputniknews.com/20210620/motogp-germania-marc-marquez-torna-alla-vittoria-11820520.html

MotoGP Germania, Marc Marquez torna alla vittoria

Il pluricampione del mondo torna alla vittoria che mancava da novembre 2019. Secondo Oliveira, terzo Quartararo.

Per il pluricampione del mondo è la fine di un digiuno che durava da novembre 2019 e la vittoria 57 in carriera, che arriva dopo due anni di infortuni e cadute che lo avevano tenuto lontano dalle gare per undici mesi.Sul podio salgono anche il portoghese Miguel Oliveira, KTM, secondo e Fabio Quartararo, Yamaha, terzo.Il primo dei piloti italiani è Francesco Bagnaia, quinto, sulla Ducati. Valentino Rossi chiude 14°.Invariate le prime posizioni nella graduatoria generale:La prossima gara del Motomondiale è in programma il 27 giugno sul circuito olandese di Assen.

