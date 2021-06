https://it.sputniknews.com/20210620/mascherine-allaperto-costa-via-allobbligo-imminente-verso-il-ritorno-alla-normalita--11816150.html

Mascherine all'aperto, Costa: "Via all'obbligo imminente, verso il ritorno alla normalità"

Mascherine all'aperto, Costa: "Via all'obbligo imminente, verso il ritorno alla normalità"

L'esecutivo ha chiesto un parere al Cts che si esprimerà in settimana sullo stop all'obbligo di mascherina all'aperto. Due le date cerchiate in rosso: l'1 e il... 20.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-20T08:45+0200

2021-06-20T08:45+0200

2021-06-20T08:45+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/08/9759212_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_daced78978c94a993dec000881dd1b29.jpg

Via l'obbligo di mascherina, ma solo all'aperto e senza assembramenti. Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa la revoca è solo una questione di giorni. E da domani tutta l'Italia da Bolzano a Palermo, ad eccezione della Val d'Aosta, sarà zona bianca. "Se continuiamo così, il primo passo, a breve, sarà togliere le mascherine all'aperto", ha detto il sottosegretario di Noi con l'Italia intervistato dal Corriere della Sera, secondo cui la "decisione è imminente". Sullo stop all'obbligo di mascherina all'aperto c'è stata un'accelerazione del governo, con l'annuncio del presidente del Consiglio Mario Draghi della richiesta di un parere al Comitato tecnico scientifico, inoltrata sabato dal ministero della Salute. La risposta è attesa in settimana e intanto si cerchiano sul calendario due date in rosso per la possibile revoca: l'1 o il 5 luglio. L'abbandono della mascherina all'aperto sarà il segnale più forte di un atteso ritorno alla normalità, dopo che da lunedì il 99% del territorio italiano sarà in zona bianca e decadrà la misura del coprifuoco. L'Italia è pronta ad allinearsi agli altri Paesi europei che, sull'esempio di Israele, hanno revocato l'obbligo come Francia, Belgio, Polonia, Grecia e, dal 26 giugno, anche la Spagna.

https://it.sputniknews.com/20210618/covid-de-luca-in-campania-mascherina-obbligatoria-anche-in-estate-11801600.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia