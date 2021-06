https://it.sputniknews.com/20210620/lavoro-orlando-algoritmo-che-decide-gli-orari-deve-essere-regolato--11815982.html

Lavoro, Orlando: "Algoritmo che decide gli orari deve essere regolato"

Alla famiglia del sindacalista Adil Belakhdim, morto due giorni fa, il ministro del Lavoro promette che farà di tutto perché l’Italia non sia il paese dove si... 20.06.2021, Sputnik Italia

Più tutele per chi lavora nelle aziende della logistica e della grande distribuzione, mettendo fine agli appalti selvaggi alle cooperative e regolando l’algoritmo che fa i turni. “Non sarà semplice”, ammette il ministro del Lavoro in un’intervista rilasciata a Repubblica due giorni dopo la morte del sindacalista Adil Belakhdim. Basta logica dell'esternalizzazionePer il ministro la conflittualità emersa nel settore della logistica, che con la pandemia di Covid-19 non si è mai fermato e ha registrato più utili, si spiega con la “crescita tumultuosa” di un settore in cui “a fronte di imprese che firmano il contratto nazionale ci troviamo poi nel concreto con false cooperative che applicano contratti diversi, oppure che mascherano forme di sfruttamento, oppure utilizzano manodopera in nero, spesso di immigrati ricattati”.Algoritmo da regolareE poi c’è la questione “più subdola e più difficile da controllare”, l’algoritmo digitale che scandisce orari e turni, "un algoritmo dentro il quale nessuno è in grado di guardare e che diventa il vero contratto da rispettare".Per questo, ha spiegato Orlando, già prima che ci fossero gli scontri di Lodi e la morte di Adil, al ministero è stato aperto un tavolo con la filiera per avere un confronto ed è stata creata una task force con Ispettorato Lavoro, Inps, e Agenzia entrate e rappresentanti degli altri ministeri competenti “per capire cosa sta accadendo”. L’obiettivo è che le grandi aziende si responsabilizzino anche per le piccole, ha precisato il ministro.

Rachele Samo

Rachele Samo

