https://it.sputniknews.com/20210620/la-terra-si-sarebbe-inclinata-su-se-stessa-80-milioni-di-anni-fa---studio-11809378.html

Spazio, studio rivela: la Terra si è ribaltata su se stessa 80 milioni di anni fa

Spazio, studio rivela: la Terra si è ribaltata su se stessa 80 milioni di anni fa

Nella loro ricerca, gli scienziati hanno analizzato la lava e degli antichi calcari scoperti in Italia. L'analisi ha mostrato che la crosta terrestre si... 20.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-20T18:02+0200

2021-06-20T18:02+0200

2021-06-20T18:02+0200

scienza e tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/37/7983733_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a8a5ddedafd54a5b94d2dbbf7c10766.jpg

Un team internazionale di scienziati afferma che il nostro pianeta si sarebbe inclinato su un lato circa 80 milioni di anni fa Stando ai risultati del loro studio, pubblicato il 15 giugno sulla rivista scientifica Nature, la Terra si sarebbe inclinata di 12 gradi in un periodo compreso tra i 79 e gli 86 milioni di anni fa. Si sarebbe trattato di un fenomeno molto importante, che avrebbe determinato, ad esempio, lo spostamento di New York a Tampa, in Florida, come affermato da Sarah Zlotznick, coautrice dello studio.Tale scoperta, di per sé straordinaria, è stata accompagnata dalla rivelazione che, dopo il ribaltamento, la Terra sarebbe tornata alla sua posizione originale, di fatto raddrizzandosi:Le causeI ricercatori affermano che i pennacchi del mantello situati dal nucleo esterno verso la crosta terrestre potrebbero aver innescato tale fenomeno. Secondo un'altra ipotesi, l'inclinazione potrebbe essere stata provocata dallo spostamento delle placche tettoniche, che secondo gli scienziati sarebbe iniziato circa 84 milioni di anni fa.

https://it.sputniknews.com/20210314/il-pianeta-terra-ha-uno-strato-nascosto-sconosciuto-10260799.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scienza e tech