In Belgio trovato morto un militare ricercato per estremismo

Jurgen Konings, un soldato belga sospettato di estremismo di destra e scomparso più di un mese fa, è stato trovato morto domenica in una zona boschiva nel... 20.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-20T21:06+0200

2021-06-20T21:06+0200

2021-06-20T21:06+0200

mondo

L'ufficio del pubblico ministero belga in un comunicato ha reso noto che secondo un primo esame, il militare che era in fuga si sarebbe suicidato. L'istruttore militare di 46 anni Jurgen Conings, sospettato di tentato "omicidio di carattere terroristico", è fuggito il 17 maggio con un significativo arsenale di armi. Nella ricerca del militare sono stati impiegati centinaia di militari di servizio e agenti di polizia. Conings è stato anche inserito nella lista dei ricercati a livello internazionale. In precedenza i media avevano appreso che, prima della scomparsa, il latitante era sorvegliato dai servizi speciali per via delle sue visioni di estrema destra e minacce che pubblicava su Internet. Secondo quanto affermato dalle forze dell'ordine, Jurgen Conings aveva intimato personaggi pubblici in Belgio, in particolare il famoso virologo Marc van Ranst, criticato dagli oppositori delle severe misure sanitarie contro il coronavirus. Il pm aveva messo in guardia che il militare avrebbe potuto rappresentare una minaccia per le strutture governative in Belgio, nonché le moschee. Il bollettino della polizia aveva indicato che il sospettato era uscito di casa per andare in servizio il 17 maggio, ma da allora non era nota la sua ubicazione. L'auto del ricercato è stata ritrovata in un bosco vicino alla sua abitazione. All'interno del veicolo sono stati trovati quattro lanciagranate anticarro. Il pm ha osservato che le caratteristiche personali del soldato e il suo addestramento militare hanno costretto le autorità a impegnarsi nella ricerca in maniera seria. Dopo la scomparsa del militare, il ministero della Difesa belga ha avviato un'indagine interna sul personale militare simpatizzante alle forze di estrema destra e 11 persone sono già state soggette a restrizioni. Il ministro della Difesa del Paese Ludivine Dedonder ha affermato che a questi militari è stato negato l'accesso ai depositi di armi e alle strutture più importanti del ministero della Difesa.

