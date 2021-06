https://it.sputniknews.com/20210620/i-pesci-celacanti-possono-vivere-fino-a-100-anni-rivela-uno-studio-11800843.html

I pesci celacanti possono vivere fino a 100 anni, rivela uno studio

I pesci celacanti possono vivere fino a 100 anni, rivela uno studio

Biologi francesi hanno misurato l'età dei celacanti e hanno scoperto che questi ‘fossili viventi’, che per lungo tempo si è creduto estinti, possono vivere... 20.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-20T07:55+0200

2021-06-20T07:55+0200

2021-06-20T07:55+0200

animali

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/12/11800818_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9592ad5c25f567cc325001c8101783f.jpg

Si pensava che i celacanti, pesci della famiglia dei latimeria, fossero estinti sin dal Cretaceo, cioè al tempo dei dinosauri. Poi un esemplare venne pescato nel 1938 in Sudafrica, sul versante dell'oceano Indiano all'altezza della foce del fiume Chalumna. In seguito furono trovati altri esemplari nelle isole Comore, Sulawesi, in Indonesia, Kenya, Tanzania, Mozambico, Madagascar e ancora in Sudafrica.Tra le curiosità relative a questo pesce straordinario, e rarissimo da incontrare, si segnalano:Vista la serie di incredibili peculiarità di questa specie, i biologi marini di tutto il mondo gli prestano attenzione. Come parte di un nuovo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Current Biology, un team di scienziati ha deciso di rivolgersi alla più grande collezione di esemplari di celacanto al mondo, quella del Museo di Storia Naturale della Francia. Utilizzando le più recenti tecniche microscopiche e una tecnologia speciale per l'analisi delle squame, hanno studiato a fondo campioni di 27 esemplari di questi pesci. Secondo ScienceDaily, la tecnologia ha permesso agli scienziati di realizzare una stima precisa della durata della loro vita e anche da questo punto di vista la specie ha riservato sorprese.Sulla base dei tempi di crescita calcolati, si sono determinati i tempi affinché un esemplare possa diventare adulto e si sono dedotti quelli che dovrebbe essere l’aspettativa di vita media della specie. Quasi cento anni, contro i 60 che si credeva in precedenza. Quasi un record per il mondo marino.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

animali, mondo