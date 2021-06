https://it.sputniknews.com/20210620/i-paesi-dellafrica-occidentale-lanceranno-la-propria-valuta-entro-il-2027-11821219.html

I paesi dell'Africa Occidentale lanceranno la propria valuta entro il 2027

I membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale inizialmente miravano a fondere le loro valute nel 2020. Tuttavia, la pandemia di... 20.06.2021, Sputnik Italia

I 15 membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, o ECOWAS, hanno avviato il processo di adozione di una moneta comune, prevedendone il lancio nel 2027.I capi di stato dei paesi del blocco hanno concordato una nuova tabella di marcia per inaugurare il cosiddetto Eco, il nome scelto per la nuova valuta, al vertice di sabato in Ghana, nella speranza che possa contribuire a stimolare la crescita economica e rafforzare il commercio.Inizialmente l'ECOWAS aveva intenzione di lanciare la valuta l'anno scorso, ma la pandemia di coronavirus ha ostacolato i loro piani.Che cos'è l'ECOWAS ECOWAS, con sede ad Abuja, Nigeria, comprende 15 nazioni dell'Africa occidentale. I piani per l'introduzione di una moneta comune sono in lavorazione almeno dal 2000, quando è stata ufficialmente costituita la Zona monetaria dell'Africa occidentale.Attualmente, sette membri dell'ECOWAS hanno le proprie valute, mentre i restanti otto paesi utilizzano il franco CFA dell'Africa occidentale, ancorato all'euro e garantito dal Tesoro francese. Uno degli obiettivi dell'Eco è quello di aiutare le nazioni francofone dell'Africa occidentale a raggiungere l'indipendenza fiscale e monetaria dalla Francia.

