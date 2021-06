https://it.sputniknews.com/20210620/gp-di-francia-vince-verstappen-davanti-ad-hamilton-11822565.html

Gp di Francia, vince Verstappen davanti ad Hamilton

Gp di Francia, vince Verstappen davanti ad Hamilton

Il Gp di Francia va alla Red Bull di Verstappen che consolida la leadership nel mondiale. Secondo Hamilton, Terzo Perez.

2021-06-20

2021-06-20T16:31+0200

2021-06-20T16:42+0200

L'olandese Max Verstappen su Red Bull ha vinto il gp di Francia disputato sul circuito di Le Castellet. E' stato un arrivo in volata tra Verstappen ed Hamilton, con l'olandese che ha avuto la meglio grazie ad un sorpasso al penultimo giro.Dopo sette gare disputate Verstappen consolida la sua prima posizione nella graduatoria del campionato mondiale, con 131 punti, davanti al campione in carica Lewis Hamilton con 119.Entrambe le Ferrari fuori dai punti: Carlos Sainz, partito quinto, chiude undicesimo. Ancora più indietro l'altro ferrarista Charles Leclerc, che ha tagliato il traguardo in 16° posizione.La prossima gara del Mondiale di Formula 1 è in programma domenica prossima in Austria.

