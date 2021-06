https://it.sputniknews.com/20210620/giornata-rifugiato-mattarella-italia-mai-sottratta-al-salvataggio-e-accoglienza-profughi-11816822.html

Giornata Rifugiato, Mattarella: "Italia mai sottratta al salvataggio e accoglienza profughi"

Giornata Rifugiato, Mattarella: "Italia mai sottratta al salvataggio e accoglienza profughi"

Nella Giornata Mondiale del Rifugiato il Capo dello Stato ha ribadito l'importanza della protezione internazionale e sottolineato il ruolo dell'Italia nelle... 20.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-20T11:56+0200

2021-06-20T11:56+0200

2021-06-20T11:56+0200

migranti

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/801/11/8011151_0:432:2873:2048_1920x0_80_0_0_77a00ee0356381e96c8667a03f9553e2.jpg

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio nella Giornata Mondiale del Rifugiato dai canali ufficiali del Quirinale, per ricordare il ruolo dell'Italia e degli organismi internazionali nella tutela di chi fugge da guerre, persecuzioni e calamità, e per ringraziare amministratori, organizzazioni e privati attivi nell'accoglienza."Il diritto internazionale prevede protezione per coloro che sono costretti ad abbandonare la propria casa e il proprio Paese in ragione di conflitti, persecuzioni, condizioni climatiche, calamità naturali e carestie", ha esordito Mattarella, ricordando che secondo l’Alto Commissario delle Nazioni Unite oltre 80 milioni di persone sono in fuga e 100 milioni sotto protezione. Per la prima carica della Repubblica, la Giornata odierna impone una riflessione per rendere effettivo l’esercizio di questa responsabilità internazionale, facendo appello al nostro senso di solidarietà, ancorato ad alti doveri morali e giuridici.Poi Mattarella ha sottolineato l'importante ruolo dell'Italia, della Ue e delle organizzazioni internazionali: Infine ha rivolto un sentito ringraziamento "alle donne e agli uomini delle varie amministrazioni" che con dedizione assicurano la protezione internazionale e ha ricordato l'attività di cittadini, organizzazioni della società civile e istituzioni religiose che con "generosità si prodigano per assistere i rifugiati" anche attraverso la promozione di corridoi umanitari ed esperienze innovative in materia di accoglienza.

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

migranti, italia