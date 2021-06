https://it.sputniknews.com/20210620/giornata-mondiale-del-rifugiato-papa-francesco-apriamo-il-cuore-ai-nostri-rifugiati-11819095.html

Giornata mondiale del rifugiato, Papa Francesco: "Apriamo il cuore ai nostri rifugiati"

Giornata mondiale del rifugiato, Papa Francesco: "Apriamo il cuore ai nostri rifugiati"

Durante l'Angelus il Pontefice ha ricordato le celebrazioni per la Giornata mondiale del rifugiato, invitando i credenti ad una maggiore integrazione e... 20.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-20T14:24+0200

2021-06-20T14:24+0200

2021-06-20T14:24+0200

angelus

rifugiati

papa francesco

italia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/10558639_0:125:2662:1622_1920x0_80_0_0_cbcb79f90fb3ab89122d2165903ddde0.jpg

Bergoglio ha speso alcune parole nei confronti dei rifugiati durante l'Angelus di oggi, Giornata mondiale del rifugiato."Apriamo il nostro cuore ai rifugiati, facciamo nostre le loro tristezze, le loro gioie, impariamo dalla loro coraggiosa resilienza. Cosi tutti insieme faremo crescere una comunità più umana, una sola grande famiglia" ha affermato il Pontefice.Papa Francesco: "Non bastiamo a noi stessi"Durante l'Angelus di oggi il Pontefice ha usato un passaggio dal Vangelo di Marco per avvicinare i credenti ad un senso di unità nella comunità religiosa."L'inizio della nostra fede è riconoscere che da soli non siamo in grado di stare a galla, che abbiamo bisogno di Gesù come i marinai delle stelle per trovare la rotta. La fede comincia dal credere che non bastiamo a noi stessi, dal sentirci bisognosi di Dio" ha proseguito Papa Francesco durante l'Angelus.Una preghiera per MyanmarDurante la messa il Papa ha invocato la richiesta di pace e corridoi umanitari in Birmania."Unisco la mia voce a quella dei vescovi del Myanmar che la scorsa settimana hanno lanciato un appello richiamando all'attenzione del mondo intero l'esperienza straziante di migliaia di persone che in quel Paese sono sfollate e stanno morendo di fame" ha detto all'Angelus.I vescovi del Myanmar supplicano per la creazione di corridoi umanitari e che vengano rispettati chiese, pagode, monasteri, moschee, templi, scuole e ospedali come luoghi neutrali di rifugio.

https://it.sputniknews.com/20210620/giornata-rifugiato-mattarella-italia-mai-sottratta-al-salvataggio-e-accoglienza-profughi-11816822.html

4

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

angelus, rifugiati, papa francesco, italia, mondo