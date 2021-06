Francia, da oggi scatta l'abolizione del coprifuoco

https://it.sputniknews.com/20210620/francia-da-oggi-scatta-labolizione-del-coprifuoco-11822196.html

20.06.2021

2021-06-20

2021-06-20T17:12+0200

2021-06-20T17:12+0200

In Francia da questa sera, per la prima volta dallo scorso 30 ottobre, non sarà in vigore il coprifuoco, con l'unica eccezione che era stata rappresentata dal periodo natalizio.A riportarlo sono i media locali transalpini, che confermano come la misura sia stata annunciata nelle scorse ore dal premier Jean Castex.La mossa arriva dopo che la Francia, così come diversi altri Paesi dell'UNione europea, hanno fatto registrare un sostanziale miglioramento del quadro epidemiologico nazionale.Con la Grecia e l'Italia, la Francia era stata uno degli ultimi stati dell'Ue a mantenere in vigore il coprifuoco, inizialmente alle 21, poi anticipatoalle 18, quindi posticipato alle 19 a marzo e alle 21 a maggio, per passare alle 23 il 9 giugno.Il COVID in FranciaStando agli ultimi dati riportati dal Ministero della Salute francese, sono complessivamente 5,76 milioni i casi di contagio da COVID-19 registrati in Francia dall'inizio della pandemia a fronte di 111.000 vittime.Alla data del 18 giugno sono invece 31.757.287 i cittadini francesi che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, pari al 47,30% della popolazione, mentre 17.888.551 milioni di persone, pari al 26,70% della popolazione, hanno completato il proprio ciclo vaccinale.

