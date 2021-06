https://it.sputniknews.com/20210620/fontana-centrodestra-unito-sia-con-la-meloni-sia-senza-11817651.html

Fontana: "Centrodestra unito sia con la Meloni sia senza"

Ieri la manifestazione della Lega in cui Matteo Salvini ha invitato il centrodestra ad unirsi. 20.06.2021, Sputnik Italia

"Il centrodestra può essere unito sia che la Meloni faccia parte della federazione, sia che non ne faccia parte".Ad affermarlo, in un'intervista a La Stampa, è il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo in merito alla manifestazione tenuta dalla Lega ieri a Roma.In merito a quest'ultima, Fontana, ha ribadito che l'appuntamento nella Capitale è stato "la dimostrazione che c'è gente che crede in noi, che c'è gente che ha voglia di percorrere insieme la strada che abbiamo tracciato e che vuole farlo concretamente"Secondo il governatore della Lombardia, l'importante "è che tutti si presentino agli elettori con valori e idee comuni e che le portino avanti in modo coeso".La manifestazione della Lega a RomaIl palco di Roma, in piazza Bocca della Verità, è stato il trampolino per rilanciare il progetto di Matteo Salvini della federazione del centrodestra.Pur senza utilizzare tale parola esplicitamente, il leader della Lega non ha mai usato la parola federazione ma ha invitato a “un’unione” del centrodestra."Gli italiani ci chiedono unità, non divisioni e per questo insisto - e arriverò all'obiettivo perché sono un testone - a chiedere a tutti gli amici del centrodestra di metterci insieme per aiutare l'Italia e gli italiani, di mettere da parte egoismi, steccati e divisioni e di unirsi”, ha detto Salvini.

