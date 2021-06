https://it.sputniknews.com/20210620/esercito-usa-testa-una-portaerei-con-unesplosione-sottomarina---video-11824611.html

Esercito USA testa una portaerei con un'esplosione sottomarina - Video

Esercito USA testa una portaerei con un'esplosione sottomarina - Video

La portaerei statunitense Gerald R. Ford è stata sottoposta ad una prova con un'esplosione sottomarina, ha riferito la marina militare degli USA. 20.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-20T22:48+0200

2021-06-20T22:48+0200

2021-06-20T22:48+0200

difesa

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/773/84/7738489_0:60:3429:1988_1920x0_80_0_0_faa0d6e3a73052e216256a10478e5b19.jpg

Il test si è svolto venerdì 18 giugno ed è stata la prima esplosione avvenuta nell'ambito delle prove di shock navali complete (FSST). Come riportato da USNI News in questa fase sono state programmate tre esplosioni.La scossa, provocata dallo scoppio, è stata di magnitudo 3.9.L'obiettivo del test è stato raccogliere dati sul funzionamento dei sistemi della nave.In particolare i dati della prima tappa dei test aiuteranno ad analizzare la reazione dei sistemi e dell'equipaggio della portaerei a una forte esplosione nelle immediate vicinanze della nave, scrive il portale The Drive. Sulla nave sono stati installati attrezzi speciali per registrare i dati da tutti i sistemi, dai computer di bordo al reattore nucleare. Tra gli scopi del test c'era anche quello di evidenziare le capacità dell'equipaggio della portaerei nel fronteggiare eventuali danni.The Drive osserva che i test servono anche per apprendere come si comporterà la portaerei in caso di un attacco riuscito. Inoltre, l'esplosione di prova consente di trovare i suoi punti deboli ed eliminarli.La US Navy ha pubblicato il filmato dell'esplosione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

difesa, mondo