Due targhe per ricordare la missione russa a Brescia e a Lumezzane

Sabato 19 giugno, a Brescia e a Lumezzane, sono state inaugurate due targhe per commemorare l'aiuto dei medici e degli specialisti militari russi

In quelle drammatiche settimane gli specialisti russi non solo diedero un valido supporto al personale sanitario italiano, ma ponendosi letteralmente in “prima linea” sanificarono numerose RSA, quelle più colpite dal Covid, sia a Bergamo che a Brescia.Gli italiani non dimenticano e col cuore ringraziano: le targhe commemorative sono state donate dall’Associazione culturale “Leone Tolstoj”. Nonostante le targhe fossero pronte dall’anno scorso, solo ora si sono concretizzate le condizioni idonee per l’evento. Di storica amicizia ne ha parlato all’inizio della cerimonia, a Brescia, il dott. Marco Baratto coordinatore dell’Associazione:Il delegato su Brescia dell’Associazione “Leone Tolstoj” il Cav. Gianluigi Valotti ha evidenziato come all’inizio dell’emergenza:“I due Paesi si sono incontrati per un bene comune: sconfiggere la pandemia. Hanno condiviso lo stesso obiettivo con un gesto di solidarietà concreto che rimarrà nella storia, segno di memoria e ringraziamento anche per le future generazioni”.Alle commemorazioni ha partecipato il Console generale della Federazione Russa Dmitry Shtodin e da parte dell’ambasciata russa, da Roma sul posto è giunto anche il colonnello Dmitry Stolyarov.Le celebrazioni commemorative sono iniziate a Brescia presso la RSA “Casa di Dio”. Irene Marchina presidente della Fondazione “Casa di Dio” ha ricordato i terribili giorni dell’inizio pandemia:Alla manifestazione è intervenuto anche Marco Fenaroli assessore alle politiche sociali del Comune di Brescia.Successivamente in tarda mattinata gli ospiti e la delegazione russa si sono spostati tra le verdeggianti colline della Val Trompia, a Lumezzane, presso la RSA “Le Rondini” per inaugurare la seconda targa commemorativa.Nella RSA di Lumezzane ad accogliere la delegazione russa era presente il sindaco Josehef Facchini e il comandante della Polizia Locale Desireè Vezzola.Alla cerimonia di scopertura della targa il parroco del paese invitando tutti i presenti a una preghiera congiunta ha benedetto anche il labaro della Fondazione “Le Rondini” posto, significativamente, in mezzo alle due bandiere, quella russa e quella italiana.Nel successivo momento conviviale, dove la direzione della RSA ha offerto agli ospiti una degustazione delle specialità gastronomiche del posto, la festa è stata allietata dal coro alpino “Alte Cime” della sezione Alpini di Brescia diretto dal maestro Gianmario Gerardi.In una cornice di grande amicizia e cordialità, in entrambe le celebrazioni, russi e italiani si sono reciprocamente scambiati regali e omaggi a ricordo dell’evento.

