Donald Trump annuncia le date del tour in cui racconterà la storia del suo mandato presidenziale

"Il mio tour con Bill O'Reilly sta ricevendo molta attenzione e non vedo l'ora di farlo. Forse i biglietti sarebbero un ottimo regalo per la festa del papà? In ogni caso, ci vediamo allora, e molto prima!", ha scritto Trump su Telegram sabato.

Come riferito nel post, Trump sarà presente a Sunrise, in Florida, l'11 dicembre, con un evento a Orlando previsto il giorno successivo. mentre Il 18 dicembre parteciperà ad una terza serata a Houston, in Texas, arrivando a Dallas il 19 dicembre.



All'inizio di questo mese, Trump ha annunciato che il suo cosiddetto History Tour con Bill O'Reilly si sarebbe tenuto nel sud della Florida e in Texas a dicembre e consisterebbe in conversazioni incentrate sugli eventi che riguardano l'esperienza della sua amministrazione presidenziale..