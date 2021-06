https://it.sputniknews.com/20210620/discoteche-2700-persone-in-pista-fino-allalba-a-san-marino-scommessa-vinta-11824053.html

Discoteche, 2.700 persone in pista fino all'alba a San Marino: "Scommessa vinta"

Riparte il mondo delle discoteche, da San Marino, che nella notte tra sabato e domenica ha ospitato quasi 2.700 persone per il festival musicale Covid-free “The vibe is on”, promosso dal gruppo Musica di Riccione e la Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino. Per gli organizzatori è stato centrato l’obiettivo che si erano prefissati alla vigilia: dimostrare che è possibile organizzare eventi in perfetta sicurezza e osservando le disposizioni per il contenimento del contagio. Modello "green pass"A San Marino è stato applicato il modello "green pass": l'ingresso è stato consentito solo a quanti hanno potuto esibire un certificato di avvenuta vaccinazione o di guarigione da Covid-19 o, in alternativa, un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti. Imponente la macchina organizzativa messa in campo: 250 operatori tra baristi, facchini, tecnici e Pr e più di 100 steward che hanno presidiato i check point da attraversare per poter accedere all'evento, tracciando il pubblico ed effettuando controlli. Secondo gli organizzatori, gli spettatori sono arrivati da ogni parte d'Italia e anche dall'estero.Pinton ha quindi auspicato che “The vibe is on” possa fungere da stimolo per la ripartenza di un settore duramente colpito dalle restrizioni. Riapertura delle discoteche Maurizio Pasca, presidente del Silb-Fipe, il sindacato dei locali da ballo che rappresenta il 90% delle imprese del comparto, ha incontrato nelle scorse settimane il sottosegretario alla Salute Andrea Costa per discutere del via libera alla riapertura delle discoteche a partire dal 1° luglio, con green pass e protocolli di sicurezza differenziati per locali all’aperto e al chiuso.

