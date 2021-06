https://it.sputniknews.com/20210620/direttore-agenzia-dellentrate-levasione-abbiamo-i-dati-per-combatterla-ma-non-possiamo-usarli-11824753.html

Direttore Agenzia dell’Entrate: "L’evasione? Abbiamo i dati per combatterla, ma non possiamo usarli"

Direttore Agenzia dell’Entrate: "L’evasione? Abbiamo i dati per combatterla, ma non possiamo usarli"

Per Ernesto Maria Ruffini è necessario trovare un giusto equilibrio con il diritto alla privacy per recuperare "la montagna di evasione fiscale" che potrebbe... 20.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-20T21:33+0200

2021-06-20T21:33+0200

2021-06-20T21:33+0200

dati personali

evasione fiscale

fisco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/10087778_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_92c06c0755ee1ce8b307b05cb98a3a7e.jpg

Grazie alla digitalizzazione la lotta all’evasione ha fatto “significativi passi avanti” e potrebbe ottenere risultati ancora maggiori se l’Agenzia delle Entrate fosse autorizzata a usare “il patrimonio di dati e informazioni” di cui dispone, trovando “un giusto equilibrio” con la tutela dei dati personali. Lo ha detto Ernesto Maria Ruffini, alla guida dell’Agenzia delle Entrate dal gennaio 2020, in un'intervista al Corriere della Sera. Ruffini ha sottolineato come l’evasione sia “ancora troppo elevata”, anche se “i dati degli ultimi anni ci dicono che sta lentamente diminuendo” e la pandemia di Covid “ci ha fatto capire ancora di più quanto sia importante pagare le tasse per avere servizi essenziali efficienti.Il fisco è una giunglaPer Ruffini è necessario anche “mettere mano alla giungla di norme che caratterizzano l’intero sistema tributario”. Ma le leggi, da sole, non sono sufficienti a cambiare la vita dei cittadini, ha precisato. Perché "anche la migliore delle norme senza un’amministrazione in grado di attuarla diventa inefficace. Alla pubblica amministrazione servono risorse infrastrutturali, capacità organizzativa e, dunque, risorse umane sempre più specializzate”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

dati personali, evasione fiscale, fisco